Яросла САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

SpaceX успішно провела запуск космічного корабля Dragon в неділю, 29 серпня. Він повинен прибути і зістикуватися з модулем Harmony Міжнародної космічної станції (МКС) 30 серпня близько 11:00 за часом Східного узбережжя (17:00 за київським). На борту знаходиться понад дві тонн матеріалів для наукових експериментів, а також обладнання і продовольство.

Перший ступінь Falcon 9 повернулася на Землю через вісім хвилин після запуску, зробивши м'яку посадку на платформу «A Shorthall of Gravitas» в Атлантичному океані. Нині на МКС вже знаходиться один апарат SpaceX - Crew Dragon «Endeavour». Він був запущений 23 квітня і доставив на станцію чотирьох астронавтів.

Цього разу Dragon доставить на МКС серед інших матеріалів для досліджень роботизований маніпулятор, який, як очікується, зможе в рамках випробувань взяти частину повсякденних завдань астронавтів на себе, йдеться в прес-релізі NASA. В рамках іншого дослідження планується вивчити вплив комічної середовища на різні матеріали – бетон, сонячні панелі і інші.

Інші експерименти включають використання піддослідних мурах і різні рослини. Dragon також доставить на космічну станцію продукти для її співробітників – лимони, авокадо, цибулю, черрі і морозиво. Загальна маса вантажу склала 2200 кг.