Компанія SpaceX 17 липня провела успішний запуск ракети-носія із 53 супутниками мобільного інтернету Starlink.
Про це компанія повідомляє у Твітері, передає Укрінформ.
«Підтверджено виведення на орбіту 53 супутників Starlink», - заявили у компанії.
На сьогодні SpaceX запустила на низьку навколоземну орбіту понад 2800 супутників Starlink. Крім того, компанія вже має схвалення на запуск 12 000 апаратів Starlink і звернулася до регулятора з проханням надати дозвіл на запуск ще до 30 000 супутників.
Як повідомлялося, компанія SpaceX 11 липня провела успішний запуск ракетоносія із 46 супутниками мобільного інтернету Starlink.