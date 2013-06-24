Компанія SpaceX Ілона Маска успішно запустила ракету-носій Falcon 9 разом із комунікаційним супутником SES-22 на борту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com.

Сам запуск ракети стався в ніч на четвер, 30 червня, о 00.04 годині за київським часом з космодрому в американському штаті Флорида.

Вже через 33,5 хвилин після запусту супутник SES-22, який обслуговуватиметься люксембурзькою телекомунікаційною компанією SES, досяг запланованої орбіти.

За словами представника компанії, космічний апарат доставлятиме сигнал телебачення та радіо в мільйони американських домівок, і надаватиме інші важливі послуги з передачі даних.

«Очікується, що СЕС-22 запрацює на початку серпня 2022 року», - додали у SES.

Зазначається, що сам запуск SES-22 став для компанії SpaceX вже 27-м з початку року, і 161-м польотом для ракети-носія Falcon 9 за весь час.

Як повідомляв Укрінформ, засновник компанії SpaceX Ілон Маск допоміг забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету. Окрім цього, він передав Україні станції Tesla Powerwall.

Компанія Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») отримала ліцензію оператора.