Американська компанія SpaceX у середу запустила на орбіту новий супутник системи глобального позиціювання третього покоління GPS III ВПС США.

Про це компанія написала у Твіттері, передає Укрінформ.

Запуск ракети Falcon 9 відбувся з 40-го стартового комплексу на базі Космічних сил СШАна мисі Канаверал (штат Флорида).

Після запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 приземлився на автоматичну плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантиці.

Компанія зазначає, що це п’ята місія SpaceX GPS III.

Космічний апарат вагою 3,8 т стане складовою запланованого орбітального угруповання з 32 супутників глобального позиціювання третього покоління. Ці апарати поступово замінять застарілі супутники, які на сьогодні забезпечують сигнал GPS по всьому світу.

Перший супутник сімейства GPS III виведений на орбіту у 2018 році. Виробництвом нових супутників займається корпорація Lockheed Martin.

Вартість одного супутника становить $577 млн. Термін експлуатації супутника нового покоління 15 років.

Перші 10 апаратів GPS III у версії Space Vehicle (Block IIIA) запустять до 2023 року включно, інші 22 у версії Follow On (Block IIIF) почнуть розміщувати на орбіті з 2025 по 2034 роки.

Також компанія Ілона Маска SpaceX анонсувалана четвер, 19 січня, запуск у космос 51 інтернет-супутника Starlink. Ракета Falcon 9 виведе їх на низьку навколоземну орбіту.

Запуск буде здійснено з космічного стартового комплексу 4 East (SLC-4E) на військово-повітряній базі США Ванденберг у Каліфорнії.