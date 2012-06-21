Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Американська компанія SpaceX зібрала найвищу в історії ракету Starship, її довжина сягає майже 120 метрів. Знімки космічного апарату були опубліковані в Twitter.

«Бі-бі-сі» повідомляє, що космічний апарат буде використовуватися в місії з повернення людини на Місяць в 2024 році.

Прототип ракети Starship SN20 почав створюватися навесні цього року, збірка проводилася на космодромі SpaceX в селі Бока-Чіка в Техасі.

Фахівці приступили до перевірки ракети на герметичність, а також до тестів двигунів. Якщо все піде за планом, то Super Heavy може бути готова до орбітального польоту протягом найближчих місяців.

Super Heavy - це 70-метрова перша ступінь багаторазової космічної транспортної системи Starship, яка розробляється для польотів на Місяць і Марс. У NASA раніше вибрали HLS Starship як місячного посадкового модуля в рамках американської програми Artemis, яка спрямована на «забезпечення польоту людей на Місяць до кінця десятиліття».

Верхній щабель системи - 50-метровий корабель Starship, фінальна версія якого, як очікується, буде оснащена шістьма двигунами Raptor. Що стосується фінальної версії ракети Super Heavy, то в ній буде задіяно 32 двигуни Raptor. Минулого місяця SpaceX провела статичні вогневі випробування на прототипі ракети під назвою Booster 3.

Згідно з наміченим планом, компанія Ілона Маска проведе тестовий пуск Booster 4 з кораблем SN20. Передбачається, що перша ступінь системи повинна приводнився в Мексиканській затоці через кілька хвилин після старту. Тоді як сам корабель вийде на орбіту, зробить один виток навколо Землі і сяде в Тихому океані поблизу гавайського острова Кауаї приблизно через 90 хвилин після старту.