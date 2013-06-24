Спалах вірусу мавпячої віспи, який зафіксовано в країнах Європи, навряд чи загрожуватиме світові масштабною пандемією.

Як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, про це повідомила керівник технічного відділу програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров’я Розамунд Льюїс.

Зазначається, що наразі ВООЗзаймається класифікацією нинішнього спалаху мавпячої віспи і визначає, чи його статус слід класифікувати як «потенційну надзвичайну ситуацію в галузі охорони громадського здоров'я, що має міжнародне значення (PHEIC)».

Надання такого статусу спалаху віспи мавп, згідно з правилами ВООЗ, сприяє пришвидшенню вивчення та фінансування хвороби, як було раніше з вірусами Ебола та COVID-19.

Водночас, у ВООЗ не впевнені, що спалах мавпячої віспи може перерости в пандемію.

«Ми не знаємо, але ми так не думаємо… Наразі нас не турбує глобальна пандемія (мавпячої віспи – ред.), - зазначила Льюїс.

Нагадаємо, віспа мавп, яка зазвичай виявляється лише в Африці, поширюється у Європі та Північній Америці. Відомо вже про 300 випадків захворювання на цю хворобу в травні.

Віспа мавп не поширюється легко серед людей. Це відбувається лише через тісний контакт, наприклад, через заражені частинки з виразок на шкірі хворого, повітряно-крапельним шляхом у разі тривалого контакту та через предмети, на яких збереглись інфіковані частинки.