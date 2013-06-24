Ламінат SPC вже давно використовують українські майстри завдяки тому, що він кілька років з'явився на ринку і став чудовим конкурентом великої кількості інших матеріалів. Поступово його затребуваність зростає і SPC стає конкурентним рішенням серед великої кількості підлогових покриттів.

Крім ПВХ у складі є полімери та добавки. Типовим прикладом такого матеріалу є кварцевінілова плитка або SPC плитка, яку активно використовують як у сфері бізнесу, так і для облаштування житлових приміщень. Основним матеріалом є карбонат кальцію або звичайна крейда. Крім того, використовується ПВХ, а їх поєднання гарантує відповідність санітарно-епідеміологічним нормам.



Структура SPC плитки



Як і більшість конкуруючих матеріалів, цей вид ламінату виготовляється за кількома етапами:

1. Перший. Застосовується близько 75% кальцію та ПВХ. Компоненти змішуються та нагріваються до 270 градусів, щоб підготувати однорідну масу. Після заливки спеціальної матриці на виході виходить готовий лист. Щоб підготувати основу, необхідно дочекатися кристалізації;

2. Другий. Як тільки заготівля охолола, відбувається нанесення покриття ПВХ із заздалегідь вибраним декором. Декоруючий матеріал знаходиться в рулонах, тому він рівномірно розподіляється на плитці;

3. Третій. Заготівля покривається захисним шаром ПВХ, що гарантує зносостійкість, довговічність, вогнетривкість та захищеність від механічних пошкоджень. Залежно від призначення покриття, товщина цього шару варіюється в діапазоні від 0,3 до 0,5 мм.

Валик преса попередньо нагрівається до 270 градусів і готова комбінація з кількох шарів проходить через нього, забезпечуючи надійне скріплення.

Переваги покриття



Відмінні рішення для універсальних завдань пропонує бренд VINILAM. Всі SPC плити для підлоги відрізняються декількома перевагами:

♦ схожість за характеристиками та функціоналом із натуральним каменем;

♦ ідеальна теплопровідність;

♦ стійкість до стирання та зносу;

♦ екологічність;

♦ простота укладання;

♦ доступна ціна.

Різноманітність декорів дозволить вибрати камінь, натуральне дерево та навіть зелену траву. Додатково вся продукція від VINILAM покривається захисним шаром товщиною 0,55 мм. При оптимальному виборі плитка впишеться в будь-який дизайн інтер'єру.