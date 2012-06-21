30 серпня в Україні потеплішає. Спека в південних і східних областях досягатиме сьогодні +35°С. Місцями на заході, півночі та в центрі країни пройдуть грози.

Дощитиме в Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Івано-Франківській областях, повідомляє "Уніан". Пропонуємо детальніше ознайомитися із синоптичною ситуацією в обласних центрах.

У Києві сьогодні пройде невеликий дощ і буде невелика хмарність. Температура повітря вдень становитиме +28°С.



У Львові в понеділок також буде невелика хмарність. Вдень до +20°С.



У Луцьку очікується невелика хмарність, але буде сухо. Вдень термометри покажуть +21°С.



У Рівному в понеділок буде дещо хмарна погода, вдень температура становитиме +19°С.



У Тернополі температура 30 серпня сягатиме вдень +21°С, очікується невелика хмарність.



У Хмельницькому пройде злива, буде невелика хмарність. Вдень повітря прогріється до +19°С.



В Івано-Франківську сьогодні буде невелика хмарність, вдень +22°С і невеликий дощ.



У Чернівцях у понеділок - практично безхмарно, вдень до +22°С.



У Вінниці сьогодні пройде гроза, температура повітря в межах +13...21°С, невелика хмарність.



У Житомирі в понеділок очікуються дощ із грозою. Вдень повітря прогріється до +24°С, невелика хмарність.



У Черкасах сьогодні також невелика хмарність, вдень стовпчики термометрів покажуть +28°С.



У Полтаві та Кропивницькому спека вдень стоятиме до +31°С, невелика хмарність.



В Одесі 30 серпня - практично безхмарно, температура вдень сягне позначки +28°С.



У Херсоні в понеділок повітря прогріється до +35°С, невелика хмарність.



У Миколаєві теж буде невелика хмарність, вдень до +33°С.



У Запоріжжі сьогодні температура вдень становитиме +34°С, буде ясно та безхмарно.



У Сумах потеплішає до +30°С, майже безхмарно.



У Харкові - майже безхмарно, денна температура досягне +32°С.



У Дніпрі температура вдень становитиме +33°С, ясно і безхмарно.



У Сімферополі в понеділок також буде ясно і безхмарно, +17...33°С.