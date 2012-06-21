Погода в Україні зміниться вже наступного тижня. Синоптики прогнозують повернення спеки в країну, наразі ж буде сонячно, сухо і тепло.

За прогнозом Наталки Діденко, з понеділка, 16-го серпня, в Україну розпочне заходити спека «африканського походження». Температура у країні прогріватиметься до +30-+37 градусів.

А ось п’ятниця, 13-го, потішить комфортною погодою. Протягом дня очікується +24-+29 градусів.

«Дощі завтра в більшості областей України малоймовірні, антициклон», – додала синоптик. Локальні короткочасні грозові дощі ймовірні завтра у східних і південно-східних областях.

На Маковія, 14-го серпня, та в неділю, 15-го, синоптик прогнозує таку ж хорошу – сонячну та неспекотну – погоду.

Нагадаємо, що декілька днів тому синоптики передбачали, що погода в Україні триматиметься переважно сонячною та теплою. Найжорстокішу спеку очікували на сході та півдні країни, а найпрохолоднішу погоду прогнозували в Карпатах.