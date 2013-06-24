Бізнес-форум, присвячений інвестиційним можливостям України, відкрив у Лондоні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. У зібранні взяли участь провідні інвестиційні банкіри, менеджери інвестиційних фондів, міжнародні радники, аналітики та інвестори Великої Британії та України. Міністр запросив британський бізнес інвестувати у пріоритетні галузі української економіки: ІТ, фінанси, аграрний сектор, інфраструктуру, туризм. Він закликав ділові кола Великої Британії до активної участі у приватизації державних підприємств.

«Рішення британського уряду збільшити розмір підтримки нашої держави до 3,5 мільярда фунтів стерлінгів демонструє високий рівень довіри між країнами на політичному рівні та між бізнесом», — цитує пресслужба МЗС слова Дмитра Кулеби.

На своїй сторінці у фейсбуці він підтвердив одностайну двопартійну підтримку України з боку політичних кіл Об’єднаного Королівства. Таких відносин, переконаний вітчизняний урядовець, вдалося досягти через спільне бачення обома країнами національних інтересів і світових викликів.