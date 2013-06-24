Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час візиту до громад на Чернігівщині разом з очільником ОВА В’ячеславом Чаусом та керівником українського офісу UNICEF Муратом Шахіним відвідали обласну лікарню. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Завдяки UNICEF обласна дитяча лікарня сьогодні отримала цінний вантаж: генератори, набори для реанімації, гігієнічні набори, кисневі концентратори та фільтри, дезінфікувальні матеріали тощо», - зазначила Віце-прем’єр-міністр.

Вона висловила подяку UNICEF за надану допомогу та готовність сприяти відновленню лікарні. В тому числі – у облаштуванні бомбосховища.

Зустрічаючись з багатодітними родинами, Ірина Верещук разом з представниками ОВА запевнила: держава буде їх підтримувати та забезпечувати усім необхідним. Під час зустрічі діти отримали подарунки: ноутбуки, набори для школи та солодощі.