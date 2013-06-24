Фонд держмайна оголосив про проведення 5 приватизаційних онлайн-аукціонів спиртових активів, які відбудуться в період з 25 лютого по 4 березня. Сумарна стартова ціна всіх оголошених аукціонів становить понад 140 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

До переліку увійшли об’єкти ДП «Укрспирт»:

Вузлівське (Львівська область) – аукціон 25 лютого. Стартова ціна – 21 708 351,18 грн;

Марилівське (Тернопільська область) – аукціон 28 лютого. Стартова ціна – 52 100 868,74 грн;

Струтинське (Львівська область) – аукціон 1 березня. Стартова ціна – 31 338 684,70 грн;

Червонослобідське (Київська область) – аукціон 2 березня. Стартова ціна – 9 776 602,60 грн;

Стадницьке (Київська область) – аукціон 4 березня. Стартова ціна – 26 393 749,40 грн.

Приватизація спиртових активів стартувала у 2020 році і відбувається в рамках демонополізації ринку виробництва спирту. Донедавна лише Україна та Білорусь були країнами, які мали державну монополію у виготовленні спиртів. Результатом стала тотальна тінізація галузі, яка призвела до 55% тіньової частки обороту спирту у 2019 році, та витрат коштів платників податків на утримання непрацюючих заводів.

З початку 2020 року Фонд держмайна провів 26 успішних аукціонів приватизації спиртових активів на понад 1,4 млрд грн.

Завдяки приватизації Україна зробила потужний удар по тіньовому виробництву спирту та, нарешті, позбулася монополії