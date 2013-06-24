Міністерство аграрної політики та продовольства закликає парламент підтримати у другому читанні та в цілому законопроєкт №7451, який розблоковує процес приватизації й дозволяє підприємцям створити нові виробництва та гарантувати продовольчу безпеку держави в найближчій перспективі.

Аграріям потрібен доступ до інфраструктури зберігання і переробки зернових, яку можуть забезпечити державні комбінати хлібопродуктів та спиртзаводи (активи ДП «Укрспирт» і концерну «Укрспирт»). Бізнес готовий інвестувати в запуск виробництва, переобладнання підприємств і випуск продукції з високою часткою доданої вартості. Для цього потенційні інвестори повинні отримати активи у приватну власність.

Через блокаду ворогом чорноморських портів в Україні накопичилося понад 20 мільйонів тонн урожаю 2021 року, цьогорічний урожай становитиме близько 50 мільйонів тонн зерна, що зробить питання зберігання критичним. До жовтня аграрії матимуть нестачу складських потужностей обсягом 10—15 мільйонів тонн. А це демотивує сільгоспвиробників проводити роботи в наступному аграрному сезоні. У підсумку виникнуть високі ризики системної кризи аграрної галузі.

Уже сьогодні слід шукати нові можливості для переробки та зберігання зернових, а також створення продукції з доданою вартістю. Додаткові потужності можна обладнати на базі об’єктів, які перебувають у державній власності та не використовуються ефективно.

Державні спиртові активи мають підведені інженерні комунікації та потужності для швидкого запуску виробництв із переробки зернових на спирт для технічних і хімічних потреб. Отримавши ефективного приватного власника, державні комбінати хлібопродуктів налагодять переробку зерна, зможуть насичувати внутрішній ринок такими готовими товарами, як крупи, макарони та пластівці, а також експортувати їх на зовнішній ринок.

Експорт продукції з високою часткою доданої вартості дасть змогу отримувати більше валютної виручки, а економіка матиме щонайменше +5% до ВВП.