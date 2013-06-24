Пасажири, які через оголошення повітряної тривоги не змогли вчасно дістатися до залізничного вокзалу та потрапити на запланований рейс, зможуть скористатися своїм квитком упродовж наступних 24 годин, обравши потрібний рейс у тому ж напрямку. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це правило поширюється й на міжнародні рейси, зокрема на потяг сполученням Київ – Перемишль.

Якщо у пасажира заплановано пересадку на інший поїзд, він має обов’язково поінформувати про це провідника чи начальника потягу.

У такому випадку людині допоможуть скоригувати маршрут. Притримати, якщо це буде можливо, наступний рейс, на який потрібно пересісти.

Всю інформацію щодо затримок рейсів ви зможете дізнатися на сайті й офіційних сторінках Укрзалізниці в соціальних мережах.

З приводу запізнень на рейси автобусів звертайтеся до перевізників.