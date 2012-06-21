Президент Петро Порошенко зустрівся з представниками громадськості й діячами культури — ініціаторами звернення до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо сприяння у звільненні українських моряків. Глава держави поставив свій підпис під листом-зверненням та наголосив, що закликає лідерів світу допомогти в забезпеченні виконання вимог — негайно повернути українців і українські судна додому, а також забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці й Азовському морі.
«Коли я дізнався про ініціативу великої кількості громадських організацій і небайдужих, звичайно, хотів зустрітися й подякувати вам. Бо це озброює українського Президента, дипломатів, які зараз відіграють аж ніяк не менш важливу роль, ніж українські воїни на фронті, щоб захистити позицію України. Адже це демонстрація позиції, наскільки важливо і високо в пріоритеті дій української влади і громадянського суспільства, активістів, небайдужих людей стоїть повернення хлопців додому», — зауважив він.
«Обіцяю, що під час зустрічі з Генеральним секретарем ООН передам ці підписні листи й запропоную конкретні кроки, яких ми чекаємо від ООН і її Генерального секретаря, щоб повернути наших хлопців і дівчат додому», — наголосив Петро Порошенко.
Уповноважений Президента з питань реабілітації учасників антитерористичної операції Вадим Свириденко наголосив: «Наша громадськість ніколи не стояла й не стоятиме осторонь. Я разом з Ігорем Гордійчуком, Адою Роговцевою, Ігорем Козловським, Володимиром Жемчуговим ініціювали лист-звернення до Генерального секретаря ООН, де засуджуємо російську агресію проти України й вимагаємо негайного звільнення українських військовополонених. Зараз тут 24 тисячі 532 підписи українців, а також підписи 62 організацій, які налічують 25 тисяч членів, їх було зібрано за п’ять днів».
Ініціатори також записали відеозвернення від української громади з-за кордону, зокрема із США, Канади, Лівії, Чехії, інших країн щодо звільнення наших заручників і наголосили, що збір листів і підписів триває.
Відділ новин «Урядового кур’єра»