У межах Щорічних зборів МВФ та Світового банку міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен. У зустрічі взяли участь заступник міністра фінансів Ольга Зикова, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца, заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук та Надзвичайний і Повноважний посол України у США Оксана Маркарова.

Темами обговорення стали інструменти фінансової підтримки України, потреби в додатковому фінансуванні, посилення санкцій проти росії, а також обмеження ціни на російську нафту.

Міністр фінансів України подякував Джанет Єллен за підтримку на фінансовому фронті. Сполучені Штати Америки — найбільший донор з початку повномасштабної війни. Грантова допомога Україні від США сягає 8,5 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення рф. Кошти було спрямовано до державного бюджету України для стабілізації економіки та забезпечення захищених видатків в умовах воєнного часу: виплати зарплат, пенсій, соціальних допомог.

«Ми продовжуємо повноцінно працювати, забезпечуючи всі пріоритетні видатки держбюджету зокрема завдяки винятковій допомозі партнерів зі США. Особливо вдячні за надання коштів у формі грантів, що дає змогу не збільшувати боргове навантаження», — зазначив Сергій Марченко.

Він зауважив, що Україна з 24 лютого 2022 року вже отримала близько 19,4 мільярда доларів США фінансової підтримки від іноземних партнерів. До кінця цього року ми розраховуємо отримати 5 мільярдів євро від ЄС, 4,5 мільярда доларів США — від Сполучених Штатів та 1,3 мільярда доларів США — від МВФ. Міністр фінансів додав, що Україна потребує додаткового зовнішнього пільгового фінансування і грантів для покриття пріоритетних видатків держбюджету та швидкого відновлення у наступному році.

Джанет Єллен наголосила, що Сполучені Штати і надалі рішуче підтримуватимуть Україну та український народ.