Міністерство у справах ветеранів працює над створенням загальнодержавної системи ветеранського спорту та відповідної інфраструктури для залучення якомога більшої кількості ветеранів до спортивної реабілітації. Про це повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Вона нагадала, що за ініціативою Мінветеранів ветеранський спорт вже законодавчо закріплено як окремий вид спорту в Україні, адже це один з ефективних способів для медичного і психологічного відновлення та адаптації до мирного життя українських воїнів, членів їхніх родин.

«Це має бути розгалужена система на національному рівні, щоб у кожній області, районі було створено ветеранські майданчики з відповідною інфраструктурою, ветеранські команди, які будуть змагатися між собою, і потім через національний добір братимуть участь і представлятимуть Україну на міжнародних ветеранських спортивних заходах, — розповіла Юлія Лапутіна. — Тож працюємо, щоб організувати на загальнодержавному рівні підтримку регіональних спортивних ініціатив для ветеранів. Фактично зараз працюємо над створенням ветеранської спортивної інфраструктури. Залучаємо для цього національних партнерів й іноземних спонсорів».

Очільниця Мінвететеранів зазначила, що нині українська збірна Warrior Games проводить інтенсивні тренування у Великій Британії задля участі в іграх, що проходитимуть 16—29 серпня в Орландо (США). Організація поїздки на цьогорічні змагання була непростою, їй передували тривалі переговори Мінветеранів з національними та іноземними партнерами, співпраця урядів України та Великої Британії, а також взаємодія Мінветеранів з Мін­оборони, МВС, МЗС та МОЗ.

«Це безпрецедентна підтримка наших стратегічних партнерів у взаємодії з нашими міністерствами і відомствами. В українській команді представлені не лише ветерани, а й військовослужбовці, значна частина яких знову стала на захист України з перших днів повномасштабної російської агресії. І щоб належно підготуватися до змагань, нашим воїнам потрібен час та відповідні умови. Британські партнери повністю забезпечують для української сторони підготовку нашої збірної, за що їм велика подяка», — розповіла міністр.

Сам процес підготовки та участь українських воїнів у міжнародних спортивних змаганнях — ефективний засіб для психологічної реабілітації, зазначила Юлія Лапутіна. Вона навела приклад Юлії «Тайри» Паєвської — парамедика, засновниці й лідера медично-евакуаційного добровольчого підрозділу «Янголи Тайри», члена нашої збірної Invictus Games, яка на час проведення ігор перебувала в російському полоні.

«Держава доклала всіх зусиль, щоб повернути «Тайру». Зараз із родиною вона перебуває на тренуванні, готується до змагань. У нашому безпосередньому спілкуванні вона казала, що для неї це просто неперевершено, коли завдяки і зусиллям держави, і підтримці міжнародних партнерів є змога побути разом з родиною, а якщо буде ще й спортивний результат, це забезпечить відновлення після таких важких випробувань», — зазначила Юлія Лапутіна.

До слова, українська збірна Warrior Games розпочала інтенсивні тренування у Великій Британії. Поїздку команди на ігри не фінансує бюджет України — усі витрати взяли на себе іноземні партнери. Участь української збірної у змаганнях стала можливою завдяки співпраці урядів України та Великої Британії, а також міжнародним партнерам. Переїзд української делегації територією України та Польщі забезпечили американські благодійні організації Mighty Oaks Foundation та Save Our Allies. Авіапереліт з Польщі до Великої Британії здійснили Королівські Військово-Повітряні сили.

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