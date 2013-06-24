Більше трьох тисяч медалей виграли на міжнародній спортивній арені. Такі основні спортивні підсумки 2022 року. Слава Україні! Разом переможемо!Про це повідомляє Урядовий портал.

«Я хочу подякувати всім федераціям, тренерам, спортсменам, які у 2022 році згуртувалися, знайшли в собі сили виступати і перемагати на міжнародних змаганнях. Більше трьох тисяч медалей ми виграли на міжнародній спортивній арені», - сказавМіністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт під час міжрегіонального інформаційного марафону «СуспільнеСпротив».

У трійці визначних спортивних здобутків 2022-го Міністр зазначив такі:

на XXIV зимових Олімпійських іграх 2022 року, що відбулися в м. Пекін (КНР), фристайліст Олександр Абраменко здобув срібну медаль з лижної акробатики;

на Всесвітніх іграх у Бірмінгемі (США) українська збірна команда посіла третє місце у медальному заліку. Це найкращий результат за всю історію участі українських спортсменів у Всесвітніх іграх. За підсумками змагань збірна України виборола 45 медалей, яких 16 – золотих, що теж є рекордом для України;

на Дефлімпійських іграх українці стали абсолютними чемпіонами і встановили історичний рекорд – 138 медалей.

Під час ефіру Вадим Гутцайт поінформував глядачів телеканалу про вплив війни на діяльність Мінмолодьспорту, стан спортивної інфраструктури та відновлення пошкоджених об’єктів, санкції проти російських і білоруських спортсменів, підтримку Президента України Володимира Зеленського, а також фінансову допомогу регіональним відділенням НОК України на 2023 рік для популяризації олімпійських видів спорту.

«Ми тримаємо наш спортивний фронт і показали всьому світові, що українці — нація переможців, що Україна — спортивна. І взагалі — Україна була, є і буде», — резюмував Вадим Гутцайт.