Європейська спортивна спільнота має продовжувати санкційний тиск для недопущення російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних спортивних змаганнях. Про це заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт під час зустрічі разом із президентом НОК України Сергієм Бубкою із президентом Європейських олімпійських комітетів Спіросом Капралосом та президентом Асоціації федерацій літніх олімпійських видів спорту Франческо Річчі Бітті.

Як відомо, у відповідь на воєнну агресію росії виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету рекомендував міжнародним спортивним федераціям та організаторам спортивних заходів не запрошувати і не дозволяти участі російських і білоруських спортсменів та офіційних осіб у міжнародних змаганнях (IOC statement). Проте деякі федерації та організатори допускають російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань як «нейтральних учасників».

Очільники європейських спортивних асоціацій запевнили українську сторону в намірах продовжити бойкот до припинення воєнної агресії рф проти України.