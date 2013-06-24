Дві спортсменки з Кам’янського представлятимуть Дніпропетровщину на міжнародних змаганнях з черлідингу. Вони вдало виступили на Чемпіонаті України та увійшли до національної збірної.

«Наші черлідери гідно представили Дніпропетровщину на Чемпіонаті України. Вибороли чимало нагород. Спортсменки, які показали найвищий рівень майстерності, увійшли до національної збірної. Впевнений, вони блискуче проявлять себе на міжнародній спортивній арені», – зазначив директор департаменту молоді та спорту Дніпропетровської ОВА Олександр Пшеничников.

До національної збірної увійшли дві спортсменки з Кам’янського. Аліса Квашукова та Ліза Тимофєєва представлятимуть Україну на Чемпіонаті Європи в італійській Вероні. Ліза Тимофєєва також поїде на Чемпіонат світу в Орландо, США у складі дуету.

ХІХ Чемпіонат України з черлідингу пройшов у Львові. Дніпропетровщину представляли 154 спортсмени. Вони здобули 18 золотих, 11 срібних та 9 бронзових медалей. Усього взяли участь більш ніж півтори тисячі спортсменів з 13 регіонів.