Постанову №1363, норми якої дають змогу під час дії воєнного стану проводити позапланові перевірки бізнесу, Кабінет Міністрів ухвалив торік у грудні. «Урядовий кур’єр» вирішив з’ясувати, що саме перевірятимуть і чого очікувати підприємцям.

Нагадаємо, із 24 лютого 2022 року, тобто з початку широкомасштабної війни, в Україні діє мораторій на будь-які перевірки бізнесу. Але далі ухвалювали інші нормативно-правові акти. 3 березня Верховна Рада ухвалила закон №2118, яким запроваджено табу на будь-які податкові перевірки. Державна податкова служба мала призупинити й ревізійні заходи, які вона в той чи той спосіб розпочала.