Справжній бій на самому гарячішому напрямку з камери бійця Харківського окремого батальйону ТрО. Поранені та загиблі побратими. Постійна стрілянина з автоматів та кулеметів, обстріли з мінометів, гранатометів та гармат. Двадцять чотири години на добу, сім днів на тиждень. Саме так воїни Харківського окремого батальйону територіальної оборони захищають Україну від орди московських орків.