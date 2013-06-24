Справжній бій на самому гарячішому напрямку з камери бійця Харківського окремого батальйону ТрО. Поранені та загиблі побратими. Постійна стрілянина з автоматів та кулеметів, обстріли з мінометів, гранатометів та гармат. Двадцять чотири години на добу, сім днів на тиждень. Саме так воїни Харківського окремого батальйону територіальної оборони захищають Україну від орди московських орків.
ВІЙНА
Справжній бій на самому гарячішому напрямку з камери бійця
Справжній бій на самому гарячішому напрямку з камери бійця Харківського окремого батальйону ТрО. Поранені та загиблі побратими. Постійна стрілянина з автоматів та кулеметів, обстріли з мінометів, гранатометів та гармат. Двадцять чотири години на добу, сім днів на тиждень. Саме так воїни Харківського окремого батальйону територіальної оборони захищають Україну від орди московських орків.