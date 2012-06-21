Від початку календарної зими чимало українців нарікають, що скидається вона більше на весну. Проглядає сонечко, нехолодно. А про основні атрибути холодної пори року мороз і сніг годі було й мріяти. Але найближчим часом зима вголос заявить про свої права. За повідомленням Українського гідрометцентру, найближчими днями погодні умови погіршаться. Прогнозують значний сніг, пориви вітру 15—20 м/с, хуртовини та ожеледицю на дорогах, налипання мокрого снігу й ожеледь (І рівень небезпечності). 15—16 січня очікують на зниження температури вночі до -12—18 градусів, місцями в північних областях — до -21, вдень — до 10—16 морозу. 17—18 січня холодна погода утримається.

Задля зменшення наслідків негоди Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила План заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування з підготовки й пропуску льодоходу, повені і паводків у 2021 році, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

План розроблено для забезпечення готовності та оперативного реагування у разі загрози й виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пропуском льодоходу, повені та паводків. З урахуванням попередніх оцінок коригування карт-схем зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій план передбачає визначення об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інших об’єктів господарювання, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ. А також розроблення заходів забезпечення їх сталого функціонування під час пропуску льодоходу, повені та паводків. Органи виконавчої влади всіх рівнів мають уточнити порядок взаємодії, порядок і регламент зв’язку, інформування та оповіщення у разі надзвичайних ситуацій.

У плані прописано уточнення порядку доведення попереджень і оповіщень до населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка і повені та їх орієнтовні масштаби. Документ передбачає проведення комплексної перевірки стану мостів і підмостових русел автомобільних і залізничних мостів щодо їх спроможності до пропуску паводкових вод. Потрібно підготувати гідрометричні споруди, спецавтотранспорт, плавзасоби та засоби вимірювальної техніки, організовано перевірити стан гідроспоруд, водосховищ, ставків і меліоративних систем.

Не менш важливий людський чинник. Тож слід провести тренування (навчання) фахівців органів управління і формувань територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту тощо. План визначає заходи, які здійснюватимуть на етапі проходження льодоходу, повені й паводків. Тож міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування відповідно до повноважень доручено забезпечити безумовне виконання вказаних заходів.

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«Урядового кур’єра»