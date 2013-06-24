На час дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги — засобів індивідуального захисту, товарів для їх виробництва, безпілотників і їх частин — здійснюється за місцем перетину митного кордону.

Відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів № 74 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», ініційовані Міністерством економіки спільно з Міністерством оборони і Збройними силами України, підтримав уряд.

Документ визначає, що перевізник заповнює та подає в паперовій або електронній формі декларацію на відповідний товар. У переліку такої гуманітарної допомоги — безпілотні літальні апарати, їх частини цивільного призначення та подвійного використання від донорів. А також каски і бронежилети, виготовлені відповідно до технічних умов, військових стандартів, стандартів НАТО, нитки і тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів.

У новій редакції постанови скасовано заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та необхідність оформлення гарантійних листів.