Продовжуємо підтримувати українську економіку. Тепер умови Дія.City для ІТ-компаній стануть ще простішими. Про це повідомляє Урядовий портал.
Що змінилося
- Критерії резидентства максимально спрощені. На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів Дія.City, навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, що прагнуть долучитися до Дія.Сity.
- Резидентам не потрібно буде подавати звіт про відповідність та незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.
- Податкові умови Дія.City залишаються незмінними.
За такими умовами Дія.City працюватиме на період воєнного стану. Спрощені критерії поширюються на всі компанії-резиденти, як на нові, так і на чинні.
Подати заявку, щоб стати резидентом Дія.City https://diia.gov.ua/services/categories/biznesu/diya-city
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