

Українська велогонниця 25-річна Олена Старікова відмовилася змінювати українське громадянство.

Срібна призерка Ігор у Токіо могла виступати за Азербайджан, але залишилася в національній команді, повідомляє "Трибуна".

"Напевно, патріотка. Розумію, що ситуація не така хороша та грошей менше платять, але хочеться жити й працювати в себе в країні. Також мені подобаються синьо-жовті кольори",– розповіла велогонниця.

Олена Старікова здобула "срібло" на Олімпіаді в Токіо в спринтерській гонці.

Україна посіла 44-те місце в медальному заліку Олімпіади з одною золотою, шістьма срібними й 12 бронзовими медалями.

Gazeta.ua