Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У понеділок президент Джо Байден виступив на захист свого рішення вивести всі американські війська з Афганістану, заявивши, що США дали афганцям «всі шанси визначити своє власне майбутнє».

Про це повідомляє сайт АА.com.tr.

«Ми не могли дати їм волі до боротьби за це майбутнє», – сказав президент в Білому домі. «Якщо Афганістан не зможе зробити який-небудь реальний опір талібам зараз, немає ніяких шансів, що ще через один рік, ще п'ять років або ще 20 років військові дії США на місцях будуть мати якесь значення».

Байден визнав, що його адміністрація була захоплена зненацька швидким погіршенням стану афганських збройних сил, але сказав, що він зіткнувся з рішенням: або виконувати угоду, яку колишній президент Дональд Трамп уклав з Талібаном, щоб вивести всі американські сили, або різко збільшити кількість військовослужбовців.

«Після 1 травня не існувало статус-кво стабільності без втрат серед американців. Існувала лише суть реальності: або виконання угоди про виведення наших військ, або ескалація конфлікту і відправка тисяч американських солдатів назад в бойові дії в Афганістані, в третє десятиліття конфлікту», – сказав він.

Джо Байден також сказав, що колишній афганський уряд закликав його не організовувати масовий вихід раніше, оскільки вони заявили, що це викличе «кризу довіри» на тлі відходу США.

Байден санкціонував відправку понад 6000 американських військовослужбовців в міжнародний аеропорт Кабула ім. Хаміда Карзая для надання допомоги в евакуації афганських біженців і американського дипломатичного персоналу, і він попередив талібів, що якщо вони втрутяться, їм доведеться швидко розплачуватися за це.

«Якщо вони нападуть на наш персонал або зірвуть нашу операцію, відповідь США буде швидкою і рішучою», – сказав він. «У разі необхідності ми будемо захищати наш народ з нищівною силою».