У Вашингтоні міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр транспорту США Піт Буттіджедж та міністр торгівлі США Джина Раймондо підписали Спільну заяву щодо підтримки інфраструктурної стійкості України та її відновлення через посилену двосторонню співпрацю.
Заява передбачає створення спільної робочої групи (Task Force), яка займеться питанням залучення американських державних інституцій, бізнесу та експертів до відновлення інфраструктури України.
«Із першого дня повномасштабного вторгнення росії й до сьогодні США залишаються ключовим політичним, військовим та економічним союзником України. Сьогоднішньою заявою ми переходимо на стратегічний рівень співпраці у галузі інфраструктури. Наш пріоритет — проєкти виживання, які дадуть змогу українській економіці вистояти в умовах війни та повернути нормальне життя на деокуповані території. У межах спільної робочої групи зможемо побудувати ефективну модель нашої співпраці та швидше перейти до реалізації конкретних проєктів. Очікуємо на активну участь американського бізнесу та експертних організацій у цьому процесі. Для ефективного залучення бізнесу потрібні нові швидкі інструменти для закупівель, які спиратимуться не тільки на чинник ціни, а й на інші компетенції.
Вдячний міністрові транспорту Піту Буттіджеджу та міністрові торгівлі Джині Раймондо за співпрацю та готовність активно долучитися до відновлення інфраструктури України. Окрім цього, разом працюємо над подальшою ізоляцією росії на міжнародній арені», — прокоментував Олександр Кубраков.
Сторони домовилися провести перше засідання спільної робочої групи найближчим часом. Координацією її роботи займатимуться Міністерство інфраструктури України, Міністерство транспорту США та Міністерство торгівлі США. Під час зустрічі з американськими колегами Олександр Кубраков розповів про оперативну роботу інфраструктурної команди над відновленням критично важливої транспортної інфраструктури. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення з 322 зруйнованих мостів ремонтні роботи тривають на 47. Поряд зі зруйнованими мостами облаштовано понад 50 тимчасових переправ.
Американські партнери готові посприяти у цьому процесі шляхом безпосередньої допомоги та створенням умов для залучення американського бізнесу та експертів до цього процесу.
Мінінфраструктури нагадує, що в серпні Олександр Кубраков та міністр транспорту США Піт Буттіджедж підписали Меморандум про співробітництво. Він передбачає участь американських партнерів у розвитку інфраструктури в дорожньому та портовому господарствах, на залізниці та в авіагалузі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»