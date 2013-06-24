У межах робочого візиту в Україну міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна з поважним гостем зустрівся Президент Володимир Зеленський. Він висловив подяку американському керівництву за постійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої країни.

Особливу увагу співрозмовники приділили питанню подальшого поглиблення практичної взаємодії між Україною та Сполученими Штатами у галузі безпеки та оборони відповідно до домовленостей, досягнутих під час робочого візиту глави Української держави у США.

«Сполучені Штати залишаються для України головним партнером у галузі безпеки і оборони», — наголосив Володимир Зеленський, ще раз подякувавши американській стороні за матеріально-технічну допомогу, яку надають США для посилення спроможностей Збройних сил України для протидії російській агресії.

Відзначено оперативність втілення анонсованого під час візиту Президента України до Вашингтона рішення надати нашій державі додаткову безпекову допомогу обсягом 60 мільйонів доларів. Володимир Зеленський і Ллойд Остін обмінялися думками про безпекову ситуацію на сході України, а також у регіоні Чорного й Азовського морів, повідомляє пресслужба Офісу Президента. Глава держави зазначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Співрозмовники обговорили актуальні питання взаємодії України з НАТО та подальшої підтримки США на шляху реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави. Міністра оборони Сполучених Штатів було поінформовано про заходи, яких вживають для реформування українського сектору безпеки і оборони, зокрема вітчизняної оборонної промисловості, відповідно до стандартів НАТО для якнайшвидшого досягнення критеріїв членства в Альянсі.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Ллойд Остін обговорили питання енергетичної безпеки України та Європи в контексті запуску російського газогону «Північний потік-2». Міністр оборони США запевнив главу держави у рішучій підтримці Сполученими Штатами незалежності й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.