Лідери Сполучених Штатів і Німеччини погодилися працювати разом для сприяння трансформації України в енергетичному секторі з метою посилення її енергоефективності та безпеки.

Про це йдеться в положеннях Партнерства у сферах клімату та енергетики США й Німеччини, започаткованому за результатами зустрічі Байден-Меркель у Вашингтоні, передає Укрінформ.

«США й Німеччина співпрацюватимуть, щоби… мобілізувати інвестиції в країни Центральної та Східної Європи, в тому числі шляхом підтримки енергетичної трансформації України, її енергоефективності та енергетичної безпеки», – зауважується в одному з пунктів ініціативи.

Загалом, започатковане на зустрічі лідерів партнерство передбачає цілий комплекс заходів задля реагування на кліматичні зміни, а також зміцнення енергобезпеки. У цьому зв’язку робиться акцент на широке запровадження поновлюваних джерел енергії та стійких альтернативних видів пального, скороченні викидів, а також їх швидкого переходу на нульовий рівень.

Як повідомляв Укрінформ, під час зустрічі президента США й канцлера Німеччини в четвер у Вашингтоні сторони підтвердили готовність підтримувати Україну, її реформи, а також євроатлантичні прагнень українського народу.