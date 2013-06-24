До державного бюджету України надійшла частина гранту в розмірі 3 мільярди доларів США. Це перший транш грантових коштів із 4,5 мільярда доларів, які надали Сполучені Штати Америки через цільовий фонд Світового банку в межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

«Ми вдячні Сполученим Штатам Америки та команді Світового банку за таку потужну підтримку України. Грантова допомога — вагомий подарунок для нашої країни на День Незалежності. Залучені кошти дадуть змогу зберегти дієвість та стійкість функціонування української системи державного управління», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Грантові кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких, як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО тощо. Загалом від початку відкритої агресії росії за сприяння Світового банку Сполучені Штати Америки вже надали Україні 8,5 мільярда доларів грантової допомоги.