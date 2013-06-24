Благодійники із США надіслали до України 150 тонн медикаментів та витратних матеріалів.

Про цеповідомляєМіністерство охорони здоров'я, передає Укрінформ.

«Два літаки з медичною допомогою для України вже здійснили посадку у Польщі. Наразі ми розподіляємо гуманітарний вантаж і наземними шляхами доставлятимемо його на нашу територію. Частина вантажу вже знаходиться в Україні. Цього разу ми отримали від наших партнерів не лише медикаменти, а й обладнання та автівку швидкої допомоги. МОЗ дякує кожному другу України, який зробив свій внесок у цей вантаж та допоміг у складний час забезпечити нашу систему охорони здоров'я необхідними засобами», - повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

Гуманітарний вантаж складається з медикаментів, яких нині найбільше потребують українські лікарні. Серед них: антибіотики, кровоспинні та протизапальні препарати, хірургічний шовний матеріал, турнікети для зупинки кровотечі та необхідне медичне обладнання. Окрім того, один із літаків, серед іншого, доставив ще й автомобіль швидкої медичної допомоги.

Гумдопомога для України була зібрана лікарнями та благодійниками з різних штатів за підтримки Української медичної асоціації Північної Америки (UMANA).

Отримані ліки, медичні вироби та обладнання будуть розподілені між українськими лікарнями, які дотичні до зони бойових дій та наразі найбільше потребують підтримки.