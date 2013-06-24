Третю за останній час телефонну розмову із Президентом США Джозефом Байденом провів Президент Володимир Зеленський. Ключовою темою понад півторагодинної бесіди стала ситуація на сході та на кордонах України. Володимир Зеленський схвалив активну роль США у її врегулюванні, відзначивши важливість запланованих на січень 2022 року міжнародних заходів, зокрема засідання Комісії Україна — НАТО найближчими днями. Президенти обговорили економічні й енергетичні безпекові виклики.

Володимир Зеленський подякував за готовність ужити рішучих заходів у разі здійснення Росією агресії проти нашої держави, повідомляє пресслужба Офісу Президента України. Адже вкотре було підтверджено незмінну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України та її євроінтеграційних прагнень.

«Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях», — зауважив Володимир Зеленський.