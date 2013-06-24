Адміністрація президента США завершує підготовку планів щодо передання Україні системи протиракетної оборони Patriot.

Про це повідомляє CNNіз посиланням на американських чиновників, передає Укрінформ.

«План Пентагону ще має бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, перш ніж буде переданий на підпис президентові Джо Байдену», - зазначається в публікації.

За інформацією видання, офіційно про передачу Україні системи Patriotможе бути оголошено впродовж наступних днів. Водночас їх кількість не уточнюється.

Типова батарея Patriot включає радар, комп’ютери, енергетичне обладнання, станцію керування бойовими діями та до восьми пускових установок, кожна з яких має чотири готові до стрільби ракети.

На відміну від менших систем ППО, ракетні батареї Patriot потребують значно більших екіпажів, які складаються з десятків людей. Підготовка ракетних батарей Patriot зазвичай триває кілька місяців.

Як повідомлялося, міністр оборони України Олексій Резніков висловив сподівання, що системи протиповітряної оборони Patriot можуть з'явитися на полі бою в Україні вже на наступному етапі війни.