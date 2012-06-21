Сполучені Штати Америки привітали Україну з ухваленням законів для судової реформи. Повідомлення у Twitter опублікував речник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Ми вітаємо ухвалення українським парламентом законів про судову реформу за твердої підтримки з боку президента України.

Ми сподіваємося, ці зміни допоможуть посилити українські державні інститути, сприятимуть прозорості й забезпечать краще майбутнє для всіх українців", - сказано в тексті.

13 липня Верховна Рада ухвалила закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Наступного дня ухвалила закон про порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.