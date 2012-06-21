Сполучені Штати Америки привітали Україну з ухваленням законів для судової реформи. Повідомлення у Twitter опублікував речник Державного департаменту США Нед Прайс.
"Ми вітаємо ухвалення українським парламентом законів про судову реформу за твердої підтримки з боку президента України.
Ми сподіваємося, ці зміни допоможуть посилити українські державні інститути, сприятимуть прозорості й забезпечать краще майбутнє для всіх українців", - сказано в тексті.
13 липня Верховна Рада ухвалила закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Наступного дня ухвалила закон про порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.