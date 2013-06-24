США продовжать підтримувати Україну і фінансово, і зброєю, щоб країна могла захищати свої територіальні кордони та мати максимально сильну дипломатичну позицію за столом переговорів, заявив американський лідер Джозеф Байден.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«От чому я вирішив, що ми надамо українцям досконаліші ракетні системи та боєприпаси, які дадуть їм змогу більш точно вражати ключові об'єкти на полі бою в Україні», - написав Байден у статті, опублікованій у виданні The New York Times.

Американський лідер зазначив, що США продовжить співпрацю з союзниками та партнерами щодо посилення санкцій стосовно економіки Росії.

За словами Байдена, США постачатимуть Україні сучасне озброєння, зокрема протитанкові ракети Javelin, зенітні ракети Stinger, потужні артилерійські та високоточні ракетні комплекси, радари, безпілотні літальні апарати, гелікоптери Мі-17 і боєприпаси.

«Ми також спрямуємо ще мільярди у вигляді фінансової допомоги, як це санкціоновано Конгресом», - зазначив Байден.

Водночас президент США пообіцяв «працювати з нашими союзниками та партнерами над подоланням глобальної продовольчої кризи, яка посилюється через російську агресію», а також «допомогти нашим європейським союзникам та іншим країнам знизити їхню залежність від російського викопного палива та прискорити наш перехід у майбутньому до екологічно чистої енергії».