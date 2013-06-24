Демонстрацією глибокої стратегічної співпраці між Україною й Америкою глава нашої держави Володимир Зеленський назвав другу з початку цього року розмову з американським колегою Джозефом Байденом. На тлі нарощування російських військ на кордоні з Україною президенти обговорили дипломатичні зусилля з деескалації ситуації.

Володимир Зеленський подякував США за лідерство в мобілізації світової спільноти для стримування агресії РФ, розширення військової підтримки України. Джозеф Байден підтвердив готовність США разом із союзниками та партнерами рішуче відреагувати в разі вторгнення РФ в Україну.

Він зазначив, що протягом останнього року США надали Україні понад пів мільярда доларів на розвиток та гуманітарну допомогу, вивчають додаткову макроекономічну підтримку, щоб допомогти економіці України в умовах тиску, спричиненого військовою ескалацією з боку РФ. Джозеф Байден підтвердив принцип «нічого про Україну без України» і висловив підтримку мирного врегулювання ситуації на Донбасі шляхом переговорів у нормандському форматі.