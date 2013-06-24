Військові США й Південної Кореї розпочали 22 серпня масштабні навчання Ulchi Freedom Shield (UFS) після чотирирічної перерви.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що військові навчання під назвою Ulchi Freedom Shield (UFS) триватимуть до 1 вересня, включатимуть низку тренувань на випадок непередбачених ситуацій, таких як одночасні маневри, які не проводилися протягом останніх чотирьох років через прагнення попередньої адміністрації президента Південної Кореї Мун Чже Іна до миру з Пхеньяном.

Навчання складаються з двох частин: перша частина передбачає навчання з відбиття атак Північної Кореї та оборону більшої частини Сеула, а друга частина зосереджена на контратаках.

Під час першого сегменту влада Сеула одночасно проводитиме навчання цивільної оборони протягом чотирьох днів, включно з відпрацюванням переходу на режим підтримки у воєнний час.

Загалом під час UFS союзники планують провести 13 комбінованих польових навчань.

Нагадаємо, минулого тижня Північна Корея здійснила запуски двох крилатих ракет у бік Жовтого моря у 100-ий день перебування на посаді нового президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.