Міністр енергетики Герман Галущенко провів екстрені телефонні розмови з Єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон і керівництвом Міністерства енергетики США про руйнівні наслідки сьогоднішніх ракетних обстрілів для української енергосистеми, внаслідок яких було тимчасово знеструмлено переважну більшість споживачів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр наголосив на нагальній потребі енергосектору України у підтримці міжнародних партнерів.

«Ми вдячні за вже поставлене в Україну обладнання і матеріали. Водночас сьогодні ми маємо нагальну потребу у високовольтному обладнанні для відновлення та стабілізації роботи енергосистеми», - наголосив Міністр.

Партнери в свою чергу запевнили Міністра у цілковитій підтримці і готовності здійснити відповідні заходи для допомоги енергетичному сектору України.

У ході розмов сторони також домовилися про подальшу комунікацію для координування наступних кроків щодо підтримки України.

іністр енергетики Герман Галущенко провів екстрені телефонні розмови з Єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон і керівництвом Міністерства енергетики США про руйнівні наслідки сьогоднішніх ракетних обстрілів для української енергосистеми, внаслідок яких було тимчасово знеструмлено переважну більшість споживачів.

Міністр наголосив на нагальній потребі енергосектору України у підтримці міжнародних партнерів.

«Ми вдячні за вже поставлене в Україну обладнання і матеріали. Водночас сьогодні ми маємо нагальну потребу у високовольтному обладнанні для відновлення та стабілізації роботи енергосистеми», - наголосив Міністр.

Партнери в свою чергу запевнили Міністра у цілковитій підтримці і готовності здійснити відповідні заходи для допомоги енергетичному сектору України.

У ході розмов сторони також домовилися про подальшу комунікацію для координування наступних кроків щодо підтримки України.