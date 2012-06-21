Сполучені Штати надали Україні гуманітарну допомогу в розмірі 45 млн доларів. Ці кошти виділили на підтримку 3,4 млн українців, які постраждали і страждають від російської агресії на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення держсекретаря США Ентоні Блінкена в Twitter.

"США надають додаткові 45 млн доларів у вигляді гуманітарної допомоги народу України. Ця допомога дозволить нашим гуманітарним партнерам підтримати багатьох з приблизно 3,4 млн нужденних українців", - написав він.

Нагадавши, США планують надати Україні додаткову допомогу в боротьбі з COVID, яка включає підтримку холодового ланцюга зберігання вакцин і додаткові 12,8 млн доларів.