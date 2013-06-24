Уряд США запровадив санкції проти 15 осіб і організацій з Ірану, В’єтнаму, ОАЕ, Сінгапуру й Гонконгу, які займалися незаконним продажем і транспортуванням іранської нафти – попри міжнародні обмеження, введені проти Тегерана раніше.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), оприлюдненому в середу, передає Укрінформ.

«Сьогодні OFAC наклав санкції на міжнародну мережу фізичних і юридичних осіб, які використовували підставні компанії з Перської затоки, щоби сприяти доставкам та продажу іранської нафти та нафтохімічних продуктів від іранських компаній в країни Східної Азії на сотні мільйонів доларів США»,- зазначається в повідомленні.

Під нові обмеження потрапили, зокрема, експорті, логістичні та інші компанії, які забезпечували роботу схем з незаконного переміщення й продажу іранської нафти.

За словами заступника міністра фінансів США Браяна Нельсона, хоча Сполучені Штати і прагнуть повернутися до Спільного всеосяжного плану дій у відносинах з Іраном, це не означає, що можна не дотримуватися санкцій на продаж іранської нафти.

Водночас зазначається, що Державний департамент США запровадив обмеження проти п’яти організацій, розташованих в Ірані, В’єтнамі та Сінгапурі, а також двох суден у зв’язку з їхньою участю в операціях з продажу й транспортування нафтопродуктів з Ірану.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів запроваджує санкції проти Ірану з 1979 року, через утиски прав людини, розробку ядерної зброї, підтримку терористичних організацій та дестабілізації миру в регіоні.