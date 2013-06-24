Сполучені Штати забезпечать передачу двох сучасних зенітно-ракетних комплексів NASAMS в Україну в найкоротші терміни.
Як передає Укрінформ, про це заявив у вівторок речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє CNN.
Кірбі не назвав конкретну дату доставки систем NASAMS, але зазначив, що США«безумовно, зацікавлені у пришвидшенні» отримання їх Україною.
За словами Кірбі, NASAMS прибудуть в Україну «у найближчому майбутньому».
Раніше повідомлялося, що Україна зверталася до міжнародних партнерів з проханням щодо посилення протиповітряної оборони.
Системи NASAMS забезпечують захист повітряного простору у Вашингтоні.
Під час віртуальної зустрічі з лідерами G7 Президент Володимир Зеленський наголошував на необхідності створення повітряного щита для України для захисту від атак російських крилатих ракет та безпілотників.