Сполучені Штати Америки нададуть Всесвітній продовольчій програмі ООН (WFP) $ 68 млн на закупівлю пшениці в Україні, щоб спрямувати її в найбільш уразливі з точки зору продовольчої безпеки країни.

Як повідомляє прес-офіс Мінагрополітики, про це заявиву своєму Twitter Держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Сполучені Штати внесуть 68 мільйонів доларів у Всесвітню продовольчу програму для закупівлі української пшениці, аби подолати гостру світову продовольчу кризу. Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення та закликаємо всі країни наслідувати цей приклад», — написав він.

Україна прогнозує зібрати цьогоріч близько 20 млн тонн пшениці – це втричі більше, ніж ми споживаємо протягом року.

«Уже зараз можна з упевненістю сказати: якщо воєнна ситуація не погіршиться, в українців буде більш ніж достатньо якісної продовольчої пшениці для споживання. А все, що йтиме понад необхідні внутрішні обсяги, ми експортуємо, щоб допомогти підтримати світову продовольчу стабільність», – запевнив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич.