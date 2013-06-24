США запустили веб-сайт, на якому американці можуть подавати заявки на спонсорство українців, які тимчасово шукають притулку в цій країні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ВВС.

Міністерство національної безпеки минулого тижня оголосило про ініціативу Uniting for Ukraine («Єднаймося для України»), яка дозволяє американцям виступати спонсорами українських біженців у США.

Веб-сайт відкритий лише для потенційних спонсорів на території Сполучених Штатів. Він містить посилання на форми, які підтверджують фінансову здатність особи бути спонсором.

За даними посольства України в США, починаючи з 25 квітня фізичні та юридичні особи в США, можуть звертатися до Міністерства нацбезпеки США для спонсорування громадян України, які були переміщені внаслідок російської агресії в рамках програми «Єднаймося для України», яка буде оприлюднена на веб-сайті DHS.

Спонсором для українців зможе виступити будь-який громадянин США або фізична особа, яка законно перебуває на території США, у тому числі представники неурядових організацій.

Особи та організації, які хочуть спонсорувати громадян України в Сполучених Штатах, повинні будуть заявити про свою фінансову підтримку та пройти необхідні перевірки для захисту від експлуатації та зловживань.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден у четвер, 21 квітня, оголосив про запуск програми «Єднаймося для України», що дозволить українцям, які шукають притулку, приїхати з Європи до США.

За словами Байдена, ця програма доповнить можливості легального перебування громадян України у США, включно з наданням міграційних віз та оформленням статусу біженців. Для цього мігранти повинні мати американського спонсора, зокрема, сім’ю чи неурядову організацію.

За цією програмою українці зможуть отримати право на в'їзд доСШАтерміном до двох років із правом на подання документів на працевлаштування.

Щоб отримати таке право, українці мали перебувати на території України станом на 11 лютого 2022 року, мати спонсора в США, пройти вакцинацію та інші вимоги охорони здоров’я, а також біометричні, біографічні та безпекові перевірки.