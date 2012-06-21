Вашингтон збільшить кількість військового контингенту на території Польщі, повідомила американський посол у Варшаві Джорждетт Мосбахер.
Дипломат повідомила, що наразі ведуться переговори про посилення присутності американських військ в Польщі.
«Можу сказати, що буде більше американських військових в Польщі», – наводить її слова журнал Polska.
Нагадаємо, Варшава запропонувала Вашингтону розмістити на території Польщі бронетанкову дивізію США, висловивши готовність взяти на себе витрати в 1,5-2 млрд доларів. Пропонувалося назвати цю базу Fort Trump («Форт Трамп»).
На цьому тижні Bloomberg писав, що адміністрація Трампа і польська влада наблизилися до домовленості в консультаціях, що стосуються розміщення американської військової бази на території республіки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»