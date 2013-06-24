На склади Міністерства охорони здоров’я продовжує надходити гуманітарна допомога від міжнародних та українських партнерів. Цього тижня її отримано від: Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Урядового агентства стратегічних резервів в Польщі, однієї з найбільших фармацевтичних компаній у світі зі штаб-квартирою у США «Merck», німецької організації з надання екстреної медичної допомоги «Action Medeor». Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Серед гуманітарних вантажів, що надійшли цього разу:

14 палет стабілізаторів напруги та моноблоків;

309 палет респіраторів, ліків, експрес-тестів для виявлення COVID-19;

35 палет глюкометрів та тест-смужок, лікарських засобів;

5 палет антибактеріального препарату «Ертапенем».

«Очевидно, партнери обізнані з перебігом війни, тож їхня допомога часто відповідає на нові виклики, які постають. Дякуємо за розуміння ситуації в нашій країні, відтак – підтримку!» – говорить заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Нагадаємо, вакцини проти COVID-19, туберкульозу, дифтерії і правця – нещодавня допомога партнерів.