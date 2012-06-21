Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Індустрія виробництва мобільних гаджетів переживає напівпровідникову кризу. Подорожчання смартфонів відзначають у багатьох країнах, і причина цього – зростання вартості мікросхем.

Поки ціни на комплектуючі ростуть, виробники конкурують один з одним, полюючи на деталі, терміни поставок тим часом збільшилися разом з вартістю товару. Запаси мікросхем, що зберігалися на складах вичерпалися ще на початку 2021 року, хоча виробники телефонів закуповують ключові деталі приблизно на півроку вперед. Про це йдеться на сайті The Wall Street Journal.

Для Samsung Electronics Co., найбільшого в світі виробника смартфонів, проблеми з пошуком ключових компонентів призвели до очікуваного 20% -го зниження поставок у порівнянні з попереднім кварталом. У компанії Google (Alphabet Inc.) заявили, що пристрій Pixel 5a 5G буде доступним тільки в США і Японії, хоча раніше вони продавалися в багатьох країнах світу.

У квітні 2021 року ритейлери також попереджали про прийдешнє подорожчання ноутбуків. Вони аргументують це тим, що пандемія коронавірусу порушила логістичні та виробничі ланцюжки, виникла нестача чіпів та інших комплектуючих. З нестачею мікроелектроніки стикаються в усьому світі, включаючи США. З цієї ж причини нелегкі часи переживають автовиробники.