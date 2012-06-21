Українські сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу погодилися визнати Угорщина, Греція, Молдова й Туреччина.

Уряд планує розширити географію визнання Covid-сертифікатів найближчим часом, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми працюємо в напрямку системного визнання українських сертифікатів про Covid-вакцинацію за кордоном, щоб українці могли вільно подорожувати світом. Цим активно займається міністерство закордонних справ", - сказав він під час години запитань до уряду.

Українці, які отримали обидві дози китайської Covid-вакцини Coronavac і мають міжнародне свідоцтво, можуть відвідати 10 країн. Це: Іспанія, Естонія, Австрія, Нідерланди, Молдова, Угорщина, Туреччина, Греція, Болгарія та португальська Мадейра. Політики й дипломати роблять усе можливе, щоб українці, щеплені китайською вакциною, могли без перешкод подорожувати світом.