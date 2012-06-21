Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський веде з собою трьох нових заступників. Про це пише ZN.UA
Кабінет Міністрів 29 липня отримав подання про призначення трьох нових заступників міністра. Це Богдан Драп'ятий, Ігор Бондаренко і Мері Акопян.
Богдан Драп'ятий очолює секретаріат Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. З ним Монастирський працював у комітеті.
Драп'ятий став керівником секретаріату за часів головування в цьому Комітеті Андрія Кожем'якіна. До апарату ВР потрапив помічником до Віктора Шемчука, який у 2007 певний час був постійним представником президента в АР Крим.
Своєю чергою помічником Шемчука під час його роботи постпредом був Євген Драп'ятий – батько нинішнього голови секретаріату правового комітету.
Ігор Бондаренко є директором Департаменту інформатизації МВС, а Мері Акопян очолює Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС.
Судячи з теперішнього напрямку роботи, Акопян буде заступницею міністра з питань європейської інтеграції. Вона на цій посаді логічно замінить Тетяну Ковальчук, яка в ексмінісітра Арсена Авакова відповідала за міжнародку.
Своєю чергою Ігор Бондаренко може стати заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
На посаді залишається Антон Геращенко, який був заступником міністра Авакова.
Монастирський запропонував президенту Володимиру Зеленському залишити Геращенка на посаді заступника, і дуже просив погодити кандидатуру (президент погоджує усіх заступників). Але ця ініціатива не викликала в президента захоплення, тож цілком імовірно, що Геращенко залишиться як радник, якщо захоче.