Компанія Apple оголосила про місце і час проведення Apple Special Event. Захід стартує о 21:00 за київським часом 25 березня в театрі Стіва Джобса в Купертіно (Каліфорнія). Інформацію про весняну презентацію розміщено на офіційному сайті.
Наразі немає точної інформації, які саме нові гаджети або поновлення для ПО будуть представлені покупцям.
Однак, судячи з достовірної інформації, відбудеться показ нових моделей годинників Apple Watch, наступного покоління, навушників AirPods 2, бездротової зарядки AirPower, планшетів iPad та iPad Mini (2019), плеєра iPod Touch 7, і, можливо, навіть нового MacBook Pro.
В останні роки приблизно дві третини виручки Apple отримує за реалізацію смартфонів iPhone. Представники компанії раніше неодноразово заявляли про необхідність зменшити залежність від цієї продукції. Глава Apple Тім Кук, зокрема, неодноразово наголошував, що розраховує на збільшення прибутку від різних сервісів.
ДОВІДКА "УК"
Заснована в 1976 році Apple виробляє, крім iPhone і iPad, зокрема, комп'ютери iMac, ноутбуки MacBook, музичні плеєри iPod та іншу високотехнологічну техніку. Корпорація зі штаб-квартирою в Купертіно (штат Каліфорнія) є однією з найбільших у світі, її ринкова капіталізація восени 2018 року перевищило 1 трильйон додарів, але нині вона знизилася приблизно до 840 мільярдів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»