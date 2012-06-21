У військовому параді з нагоди Дня Незалежності вперше візьмуть участь представники всіх сил сектору безпеки і оборони України.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Імідж України», презентуючи заходи до Дня Незалежності України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У 1991 році ми усією країною обрали незалежність, а через 23 роки усією країною зрозуміли: щоб бути вільними, недостатньо її проголосити, потрібно бути готовими захищати свою незалежність. Нашу готовність покаже великий військовий парад 24 серпня. Вперше за 30 років Незалежності країни заплановані заходи за участі представників і техніки усіх сил сектору безпеки і оборони України та країн-партнерів. На Хрещатику, на Дніпрі, в Одесі, в Чорному морі - наша гордість, ті, хто готовий захистити Україну на суші, на воді і в повітрі», - зазначив глава держави.

Як повідомлялося, День Незалежності України відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акта проголошення незалежності України - політико-правового документа, який засвідчував новий статус Української держави.